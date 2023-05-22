Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе дачной зелени

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе, зелени, выращенной на даче.

Фото: dzen.ru/media/1ogorod

В преддверии летнего сезона специалист решила рассказать о полезных свойствах зелени, которую многие дачники выращивают у себя на земельных участках. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Чаще всего на дачных участках люди выращивают такую зелень, как укроп, петрушка, зелёный лук, салат, щавель и шпинат. Эта зелень богата различными витаминами и питательными веществами.

Говоря об укропе, Кашух отмечает, что он богат магнием, железом, кальцием и витамином С. Его употребление способствует укреплению иммунитета, улучшению кровообращения и нормализации артериального давления.

В петрушке содержится калий, кальций и витамин С. Зелёный лук является источником большого количества витамина С, калия, натрия и кальция, а его употребление благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Также Кашух рассказала и о пользе шпината. По словам врача, эта зелень полезна для людей с проблемами ЖКТ. Её употребление помогает улучшать пищеварение.

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