Врач-нутрициолог Киреева перечислила овощи с самым высоким содержанием нитратов

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие производители овощей используют различные химические вещества для получения дополнительной прибыли. В их число входят нитраты, которые могут не только вызвать отравление, но и способствуют возникновению рака.

Фото: yamal-media.ru

Самое большое количество нитратов, по словам врача-нутрициолога Анны Киреевой, встречается в листовой зелени, белокочанной капусте, редисе и свёкле. Реже специалисты находят опасные соединения в тыкве, моркови или огурцах. Совсем небольшое количество этих химических веществ содержит картофель, томаты, чеснок и репчатый лук, перечислила эксперт в интервью Газета.Ru.

Медик пояснила, что нитраты концентрируются в местах сокотечения, а потому если нет уверенности в овощах, лучше снять с них кожуру, удалить корни и прожилки листьев.

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