Диетолог Ионова заявила, что польза бананов для здоровья преувеличена

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему бананы хотят включить в России в список социально значимых продуктов, а также какова их питательная ценность, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: pixabay.com

Она указала, что в России бананы не выращивают, а только завозят из других стран.

По словам эксперта, нельзя говорить о пользе этого фрукта наравне с ягодами, которые растут в РФ, такими, например, как малина, черника, брусника. Они действительно содержат очень много антиоксидантов и исключительно полезны.

Поэтому для меня загадка, почему банан включили в перечень, добавила диетолог, подчеркнув, что у него нет никаких глобальных положительных качеств, кроме углеводов, которых там содержится много.

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Бананы. Польза и вред.