Диетолог: "Выпечку не следует есть каждый день"

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антонина Стародубова, ведущий диетолог Московского департамента здравоохранения, поделилась ценными рекомендациями относительно безопасного потребления выпечки. Этот калорийный продукт не следует употреблять каждый день.

Фото: pixabay.com

Согласно мнению эксперта, употребление выпечки способствует набору лишнего веса и возникновению связанных с ожирением заболеваний. Самым опасным, с точки зрения содержания жиров, является слоёное тесто, следующим по вредности идёт сдобное. Наименее вредным вариантом будет постное тесто.

"Учитывая это и пищевую ценность продукта, можно определить разумную порцию выпечки для потребления. В любом случае она не должна превышать 150-200 г, что составляет два-три маленьких пирожка или один-два кусочка большого пирога. И, конечно же, не рекомендуется употреблять выпечку ежедневно", — приводит РИА Новости слова Антонины Стародубовой.

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