Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Топ-6 полезных свойств клубники для здоровья
Полировка лобового стекла: дешёвое решение проблем или обман?
Гвоздика травянка: правила ухода за растением в саду
ТАСС: военные РФ ликвидировали комбата бригады ВСУ "Эдельвейс", отдававшего приказы на обстрелы ЛНР
Baza: диверсанты ВСУ попытались прорваться в Россию из Харьковской области
"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута
Турпром: туристка из РФ рассказала об удивительных вещах, которые ждут россиянку на турецкой свадьбе
Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском
Елена Воробей: "Ефим Шифрин кроет матом своё участие в "Аншлаге"

74.RU: гражданам в РФ перечислили опасные для печени продукты из холодильника

0:56
Здоровье

Исследователи поделились информацией о продуктах, которые оказывают негативное воздействие на здоровье печени. Об этом сообщает издание 74.RU.

74.RU: гражданам в РФ перечислили опасные для печени продукты из холодильника
Фото: igis.ru

Фрукты могут привести к ожирению печени и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Фруктоза, содержащаяся в них, является распространённым моносахаридом, который орган почти полностью усваивает и превращает в жирные кислоты.

Также вредными продуктами эксперты назвали хлеб из белой муки, соль, сало, колбасу и свинину. Печени наносят вред жирные бульоны и различные полуфабрикаты. Утиное мясо также может создавать дополнительную нагрузку на орган.

Эксперты обращают внимание на сладости, такие как торты и пирожные. Они содержат множество элементов, которые плохо влияют на здоровье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

5 шагов к здоровью печени
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Последние материалы
Полезный сорняк в саду: как вырастить крапиву
Baza: диверсанты ВСУ попытались прорваться в Россию из Харьковской области
"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута
Турпром: туристка из РФ рассказала об удивительных вещах, которые ждут россиянку на турецкой свадьбе
Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском
Елена Воробей: "Ефим Шифрин кроет матом своё участие в "Аншлаге"
Онколог Копосов проинформировал граждан РФ о симптомах онкологического заболевания
Эксперты рассказали, как зажигалка поможет завести автомобиль
Военкор Руденко: главком ВСУ Залужный жив, но прячется от телекамер
МК: жители Бахмута рассказали о пережитом кошмаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников