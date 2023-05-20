74.RU: гражданам в РФ перечислили опасные для печени продукты из холодильника

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи поделились информацией о продуктах, которые оказывают негативное воздействие на здоровье печени. Об этом сообщает издание 74.RU.

Фото: igis.ru

Фрукты могут привести к ожирению печени и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Фруктоза, содержащаяся в них, является распространённым моносахаридом, который орган почти полностью усваивает и превращает в жирные кислоты.

Также вредными продуктами эксперты назвали хлеб из белой муки, соль, сало, колбасу и свинину. Печени наносят вред жирные бульоны и различные полуфабрикаты. Утиное мясо также может создавать дополнительную нагрузку на орган.

Эксперты обращают внимание на сладости, такие как торты и пирожные. Они содержат множество элементов, которые плохо влияют на здоровье.

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