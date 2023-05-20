Врач-эндокринолог Павлова назвала гражданам РФ блюдо, вызывающее онкологические заболевания

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, специалист в области эндокринологии в клинике МГУ Зухра Павлова объяснила вред соусов для человека. Особенно опасно с ними запекать и жарить. Врач рекомендовала относиться к подобным соусам как к алкоголю, учитывая их негативные последствия для организма.

Фото: youtube.com

Она отметила, что майонез является продуктом, который активно участвует в процессе гликирования, известного также как "самая вкусная химическая реакция". С этим соусом связывают развитие таких заболеваний, как ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, онкология.

"И, конечно, этот соус стопроцентно вреден для жарки и запекания. Тогда реакция Майяра развернётся во всю силу, и в желудок приедет полный набор уже готовых конечных продуктов гликирования", — отметила эндокринолог.

Маринованная в майонезе курица, которую запекают в духовке до получения румяной корочки, является вредным блюдом.

Многие люди задаются вопросом, чем можно заправлять салаты. Оптимальным выбором является использование лимонного сока, который не только придаёт вкус, но и снижает количество конечных продуктов гликирования.

На втором и третьем месте находятся оливковое масло и бальзамический уксус (или соус). Первое богато полиненасыщенными жирными кислотами, особенно Омега-3, которые обладают противовоспалительным эффектом, что важно для сердца и сосудов. Бальзамический уксус имеет особый состав, который также снижает количество конечных продуктов гликирования.

Однако даже с использованием таких соусов не стоит перебарщивать и заливать ими блюда. Избыток уксуса может быть токсичным для печени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что приготовить на ужин в духовке – 7 потрясающих рецептов