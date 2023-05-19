Диетолог Пономарёва дала четыре совета гражданам РФ по избавлению от опасного жира на животе

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Висцеральный жир не только портит внешний вид, но и является очень опасным для здоровья человека. Его наличие значительно увеличивает риск таких недугов, как диабет, рак, болезни сердца, так как висцеральный жир находится внутри живота и окружает внутренние органы.

Фото: pxhere. com

Врач-диетолог Василиса Пономарёва дала четыре совета по избавлению от опасного образования внутри брюшной полости. Специалист рекомендует "сесть" на низкоуглеводную диету.

"Тело обычно использует углеводы (глюкозу) для получения энергии. Но ограничение углеводов (без глюкозы) означает, что организм вынужден сжигать жир в качестве топлива", — рассказала Пономарёва в беседе с "МедикФорум".

Снизить количество висцерального жира в области живота поможет прерывистый пост. Голодать необходимо либо через день, либо используя интервалы 5:2 или 16:8, когда "окно" приёма пищи занимает меньшее количество часов, а время голодания — большее. Если организм человека не получает пищу 12 часов, то начинается расщепление жиров и производство кетонов вместо глюкозы для выработки энергии.

Также диетолог рекомендует увеличить потребление белка и избегать в рационе обработанных пищевых продуктов, так как в них содержится большое количество консервантов, соли, сахара и жира.

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САМЫЙ опасный ЖИР! Висцеральный