Колопроктолог Даниил Маркарьян назвал опасные признаки, свидетельствующие о развитии рака кишечника у пациента.
Врач отметил, что люди нередко путают признаки онкологии с другими нарушениями, которые, по их мнению, вряд ли угрожают жизни. Однако такие симптомы требуют срочного обращения в больницу, уточнил специалист.
Как пояснил Маркарьян в интервью МК, на развитие рака кишечника нередко указывают следующие признаки:
Эксперт назвал длительную и нарастающую боль "красным флагом" для пациентов. Он порекомендовал немедленно обратиться за медпомощью в случае обнаружения у себя вышеуказанных симптомов онкологического заболевания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.