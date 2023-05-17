Колопроктолог Даниил Маркарьян перечислил признаки рака кишечника

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Колопроктолог Даниил Маркарьян назвал опасные признаки, свидетельствующие о развитии рака кишечника у пациента.

Фото: https://media.apunterd.com/

Врач отметил, что люди нередко путают признаки онкологии с другими нарушениями, которые, по их мнению, вряд ли угрожают жизни. Однако такие симптомы требуют срочного обращения в больницу, уточнил специалист.

Как пояснил Маркарьян в интервью МК, на развитие рака кишечника нередко указывают следующие признаки:

Кровь из ректальной области;

Наличие обильной слизи или непривычных выделений при дефекации;

Внезапная потеря веса;

Появление дискомфорта в области живота;

Изменение привычного режима опорожнения;

Болевые ощущения в области прямой кишки и анального канала.

Эксперт назвал длительную и нарастающую боль "красным флагом" для пациентов. Он порекомендовал немедленно обратиться за медпомощью в случае обнаружения у себя вышеуказанных симптомов онкологического заболевания.

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