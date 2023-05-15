Гастроэнтеролог Харлов назвал опасные заболевания ЖКТ, возникающие из-за стресса

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительный стресс разрушает слизистые оболочки желудка и кишечника, провоцируя развитие опасных заболеваний. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

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По его словам, в стрессовых ситуациях кровь отходит от органов пищеварения в мышцы и нервную систему. При её отсутствии в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) замедляются все процессы, то есть пища больше стоит, чем движется и усваивается, уточнил медик. Он добавил, что еда способна бродить, сегментироваться с бактериями и гнить, поэтому среда становится токсичной, особенно в случае хронического стресса. Как пояснил специалист, это может привести к гастриту, дуодениту и геморрою.

"В двенадцатиперстной кишке пища дольше застаивается, дольше воздействуют пищевые соки на стенку кишечника. Слизистые оболочки желудка и кишечника разрушаются", — сказал Харлов.

Гастроэнтеролог порекомендовал не употреблять перед важными событиями продукты, которые долго перевариваются. Кроме того, врач перечислил опасные заболевания ЖКТ, возникающие при постоянном стрессе:

Язвенная болезнь;

Специфический язвенный колит;

Болезнь Крона.

"Это наиболее страшные вещи. А если человек долго не будет пытаться вылечиться, то увеличивается риск колоректального рака. Рак кишечника становится очень реальным", — заключил собеседник издания.

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