Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно готовить блюда с чесноком: лайфхаки для хозяек
Как определиться с местом отдыха: сезон, бюджет и культура
Настя Ивлеева рассекретила личность своего известного помощника
В России к 2026 году запустят федеральную сеть интернета вещей
Дмитрий Нагиев носит солнцезащитные очки из-за проблем с глазами
Полис ДМС для пожилых людей — комфортное дополнение к ОМС
Плиометрика против художественной гимнастики: что выбрать?
Рассказываем, как вырастить хороший урожай томатов
Эксперт раскрыл, как китайские машины разоряют россиян
Чтобы радовал цветами и запахом: как ухаживать за жасмином

Ароматный жасмин нуждается в уходе

2:27
Садоводство » Деревья и кустарники

Жасмин - это красивое и ароматное растение, которое часто используется для украшения садов и интерьеров. Однако, чтобы он радовал своими цветами и запахом, необходимо правильно ухаживать за ним. В этой статье мы расскажем о том, как правильно ухаживать за жасмином.

Ароматный жасмин нуждается в уходе
Фото: flickr.com by Kpjas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Выбор места для посадки. Жасмин любит яркий свет, поэтому для его посадки выбирайте открытое и солнечное место. Однако, он не переносит прямые солнечные лучи в жаркие летние дни, поэтому лучше выбрать место с легкой полуденной тенью.

2. Подготовка почвы. Жасмин предпочитает рыхлую и плодородную почву. Перед посадкой растения, необходимо хорошо прополоть и пропустить воздух через почву. Также можно добавить компост или перегноя для улучшения плодородия почвы.

3. Полив. Жасмину необходимо регулярное и умеренное поливание. Важно не переувлажнять почву, чтобы избежать гниения корней. В период цветения растение нуждается в более обильном поливе.

4. Удобрение. Жасмин нуждается в регулярном подкормке для хорошего роста и цветения. Лучше всего использовать универсальное минеральное удобрение для цветущих растений. Подкармливать растение нужно весной и летом каждые 2-3 недели.

5. Обрезка. Жасмин нуждается в обрезке для формирования красивой кроны и стимуляции цветения. Лучше всего обрезать растение после цветения, удаляя сухие и поврежденные ветки.

6. Защита от вредителей и болезней. Жасмин может подвергаться нападению вредителей, таких как тля и паутинный клещ. Для защиты от них можно использовать специальные инсектициды. Также важно следить за состоянием растения и своевременно удалять поврежденные листья и цветы.

7. Зимовка. Некоторые виды жасмина могут зимовать на открытом воздухе, но большинство требуют укрытия на зиму. Для этого можно использовать сухие листья или солому, которые защитят корни от заморозков.

Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться красотой и ароматом жасмина в течение всего сезона.

Жасмин в вашем саду. Посадка и уход. И обзор сортов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, Днепре и Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Последние материалы
Ароматный жасмин нуждается в уходе
Как правильно готовить блюда с чесноком: лайфхаки для хозяек
Как определиться с местом отдыха: сезон, бюджет и культура
Настя Ивлеева рассекретила личность своего известного помощника
В России к 2026 году запустят федеральную сеть интернета вещей
Дмитрий Нагиев носит солнцезащитные очки из-за проблем с глазами
Полис ДМС для пожилых людей — комфортное дополнение к ОМС
Плиометрика против художественной гимнастики: что выбрать?
Рассказываем, как вырастить хороший урожай томатов
Эксперт раскрыл, как китайские машины разоряют россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников