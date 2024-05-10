Лайфхаки для хозяек: знаете ли вы, как правильно использовать чеснок в блюдах, чтобы извлечь из него максимальную пользу

Когда дело доходит до кулинарных экспериментов, не обходится без такого основного ингредиента, как чеснок, он не только улучшает вкус, но и приносит пользу для здоровья.
Но знаете ли вы, что для того, чтобы извлечь максимальную пользу, нужно готовить чеснок определённым образом? Диетолог Ридхим Батра считает, что никогда не следует использовать зубчики чеснока сразу при приготовлении пищи. Сначала измельчите чеснок и дайте ему постоять 10 минут, это помогает активировать фермент аллииназу, который превращается в аллиин, а затем в аллицин.
Считается, что аллицин
Помимо аллицина, чеснок содержит ещё одно мощное соединение, аджоен, которое помогает бороться с тромбами, предотвращая ишемическую болезнь сердца.
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