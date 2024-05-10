Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматный жасмин нуждается в уходе
Как определиться с местом отдыха: сезон, бюджет и культура
Настя Ивлеева рассекретила личность своего известного помощника
В России к 2026 году запустят федеральную сеть интернета вещей
Дмитрий Нагиев носит солнцезащитные очки из-за проблем с глазами
Полис ДМС для пожилых людей — комфортное дополнение к ОМС
Плиометрика против художественной гимнастики: что выбрать?
Рассказываем, как вырастить хороший урожай томатов
Эксперт раскрыл, как китайские машины разоряют россиян
Лайфхаки для хозяек: знаете ли вы, как правильно использовать чеснок в блюдах, чтобы извлечь из него максимальную пользу

Как правильно готовить блюда с чесноком: лайфхаки для хозяек

1:23
Еда

Когда дело доходит до кулинарных экспериментов, не обходится без такого основного ингредиента, как чеснок, он не только улучшает вкус, но и приносит пользу для здоровья.

Как правильно готовить блюда с чесноком: лайфхаки для хозяек
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но знаете ли вы, что для того, чтобы извлечь максимальную пользу, нужно готовить чеснок определённым образом? Диетолог Ридхим Батра считает, что никогда не следует использовать зубчики чеснока сразу при приготовлении пищи. Сначала измельчите чеснок и дайте ему постоять 10 минут, это помогает активировать фермент аллииназу, который превращается в аллиин, а затем в аллицин.

Считается, что аллицин

  • помогает предотвратить рак,
  • снижает уровень "плохого" холестерина в крови и уровень сахара
  • и даже нормализует артериальное давление.

Помимо аллицина, чеснок содержит ещё одно мощное соединение, аджоен, которое помогает бороться с тромбами, предотвращая ишемическую болезнь сердца.

Также обратите внимание на другие преимущества чеснока...

  • Он богат антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают улучшить работу мозга.
  • Употребление сырого чеснока полезно для здоровья кишечника, способствует уменьшению воспаления.
  • Чеснок защищает от свободных радикалов, предотвращая повреждение ДНК, укрепляет иммунитет.
О пользе чеснока!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, Днепре и Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Последние материалы
Ароматный жасмин нуждается в уходе
Как правильно готовить блюда с чесноком: лайфхаки для хозяек
Как определиться с местом отдыха: сезон, бюджет и культура
Настя Ивлеева рассекретила личность своего известного помощника
В России к 2026 году запустят федеральную сеть интернета вещей
Дмитрий Нагиев носит солнцезащитные очки из-за проблем с глазами
Полис ДМС для пожилых людей — комфортное дополнение к ОМС
Плиометрика против художественной гимнастики: что выбрать?
Рассказываем, как вырастить хороший урожай томатов
Эксперт раскрыл, как китайские машины разоряют россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников