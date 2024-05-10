Лайфхаки для хозяек: знаете ли вы, как правильно использовать чеснок в блюдах, чтобы извлечь из него максимальную пользу

Как правильно готовить блюда с чесноком: лайфхаки для хозяек

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда дело доходит до кулинарных экспериментов, не обходится без такого основного ингредиента, как чеснок, он не только улучшает вкус, но и приносит пользу для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но знаете ли вы, что для того, чтобы извлечь максимальную пользу, нужно готовить чеснок определённым образом? Диетолог Ридхим Батра считает, что никогда не следует использовать зубчики чеснока сразу при приготовлении пищи. Сначала измельчите чеснок и дайте ему постоять 10 минут, это помогает активировать фермент аллииназу, который превращается в аллиин, а затем в аллицин.

Считается, что аллицин

помогает предотвратить рак,

снижает уровень "плохого" холестерина в крови и уровень сахара

и даже нормализует артериальное давление.

Помимо аллицина, чеснок содержит ещё одно мощное соединение, аджоен, которое помогает бороться с тромбами, предотвращая ишемическую болезнь сердца.

Также обратите внимание на другие преимущества чеснока...

Он богат антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают улучшить работу мозга.

Употребление сырого чеснока полезно для здоровья кишечника, способствует уменьшению воспаления.

Чеснок защищает от свободных радикалов, предотвращая повреждение ДНК, укрепляет иммунитет.