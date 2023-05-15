Врач Забиров: работы на участке могут таить опасность для сердца и сосудов дачников

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наступление дачного сезона наряду с радостью и удовольствием несёт с собой и опасности, подчас неожиданные. Об этом рассказал невролог Сергей Забиров в эфире радио "Петербург".

Фото: http://stroikairemont.com/

По словам врача, в период дачного сезона значительно повышается риск инсульта. Причинами этого служат тяжёлый физический труд и жаркая погода.

Нельзя забывать, что большинство дачников уже не молодые люди, и многие страдают атеросклерозом, аритмией или гипертонией. Эти заболевания и сами по себе могут стать причиной инсульта, а при жаркой погоде риск такого исхода многократно увеличивается.

Чтобы снизить риск развития инсульта, дачникам важно придерживаться режима труда и отдыха, не забывать про здоровое питание, отказаться от употребления спиртных напитков и сигарет, а также пить больше воды, чтобы не допустить её нехватки в организме.

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