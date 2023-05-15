После холодного душа человек может столкнуться с опасными заболеваниями. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, холодная вода нередко провоцирует переохлаждение организма, которое приводит к насморку, бронхиту и воспалениям дыхательных путей. Врач добавила, что в некоторых случаях у пациентов повышается давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания.
"Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт", — подчеркнула Романенко.
Ранее дерматолог Роман Иванов порекомендовал россиянам чаще принимать душ в период цветения некоторых растений весной. По его словам, это поможет избежать возникновения аллергических реакций.
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