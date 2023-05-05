Дерматолог рассказал, как можно побороть аллергию, не используя лекарства

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергики обычно стараются держать под рукой антигистаминные средства, которые помогают устранить неприятные симптомы. Однако если с собой нет лекарств, не всё потеряно, уверен врач-дерматовенеролог Лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Фото: sport24.ru

Самое простое, что может сделать аллергик во время цветения некоторых растений — это сократить контакты с аллергеном до минимума, пишет Газета. Ru.

Если нужно выйти на улицу, нужно надеть маску и солнечные очки, чтобы защитить дыхательные пути и глаза. Убрать пыльцу с кожи можно, чаще умываясь прохладной водой и протирая её влажными салфетками.

"Главное — не тереть и не чесать глаза, как бы сильно ни хотелось. Облегчения это не принесет, а воспаление только усилится", — добавил Иванов.

Во время цветения следует держать закрытыми все окна дома и на работе, в противном случае пыльца будет оседать внутри помещения, особенно на текстиле. А проветривание можно проводить или рано утром, поздно вечером, а ещё лучше после дождя, когда пыльца оказывается прибитой к земле.

Также в период цветения придётся чаще принимать душ — желательно делать это всякий раз, приходя с улицы, а также проводить влажную уборку, протирая полы и горизонтальные поверхности.

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