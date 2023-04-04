Иммунолог Суворова: аллергия очень похожа по симптоматике на лёгкое ОРВИ

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По симптоматике аллергические расстройства могут напоминать простудные заболевания. А методы лечения у них разные, как напомнил врач.

Аллергия представляет собой реакцию организма на определённый триггер, чаще она проявляется в виде кашля, заложенности носа и покраснений глаз. Таким образом иммунитет борется с аллергеном. В случае поллиноза или сенной лихорадки данное состояние может сохраняться в течение всего сезона цветения. А вот пищевая аллергия проявляется тошнотой, рвотой, отрыжкой, болями в области пупка, запорами и диареями. Об этом рассказала врач-иммунолог Марина Суворова.

"Например, аллергический риноконъюнктивит, обусловленный пыльцой растений или бытовой аллергией, очень похож по симптоматике на легкое ОРВИ, — поведала врач "Мосленте". — Возникает заложенность носа с обильным выделением прозрачной слизи, иногда зеленоватой в утренние часы, частое чихание и раздражение в носу, першение и сухость в горле, слезотечение, покраснение в глазах, ощущение песка в глазах, иногда повышается температура тела до 37 градусов".

Естественно, что при аллергии необходимо специфического лечения — приём антигистаминных препаратов, которые как бы успокаивают иммунную систему и снижают выраженность симптомов. Простуда в большинстве случаев не требует никакого лечения, поскольку самостоятельно проходит за несколько дней. В некоторых случаях при очень высокой температуре тела (более 38,4С) можно принимать жаропонижающие средства.

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