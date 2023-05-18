Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: 114-я бригада сжигает боевиков ВСУ у Авдеевки
Эксперт по туризму Бандурин рассказал о стоимости питания и жилья в Грузии: "Поедут смельчаки"
Французы считают, что помощь Киеву обходится им слишком дорого
Дождевая вода — один из главных источников питания для растений
Евсеев допустил прямое столкновение России и НАТО в случае ввода польских войск на Украину
74.ru: гастроэнтеролог рассказала о распространённой схеме пищевой зависимости
Политолог объяснил слова Медведева о "жёстком ответе" России на заявление Киссинджера
Sohu: один удар Путина разрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot
Skoda Octavia, последняя модель 2023 года, добралась до российского рынка

"Дело не в отсутствии силы воли": эксперт назвала причины любви к фастфуду

1:04
Здоровье

Специалист по питанию Юлия Воистинных разоблачила истинные причины, по которым люди на самом деле безумно любят фастфуд, в своей статье для издания "Спорт-Экспресс".

"Дело не в отсутствии силы воли": эксперт назвала причины любви к фастфуду
Фото: REX/ Shutterstock

Согласно словам эксперта, дело не в отсутствии силы воли, а в том, что эти продукты изначально созданы таким образом, чтобы максимально привлекать наши рецепторы. С этой целью производители используют усилители вкуса и красители.

Фастфуд имеет уникальные вкусовые, цветовые и текстурные характеристики, чтобы получились хрустящие чипсы или растворяющиеся во рту пирожные. В результате мы можем потреблять эту пищу в значительно больших количествах, не осознавая насыщения. Ещё одной коварной уловкой являются вкусовые сочетания солёного, сладкого и жирного.

"Такие сочетания делают пищу необычайно привлекательной для наших рецепторов, например, жирные и солёные картофель фри с сочным кетчупом", — подвела итог Юлия Воистинных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВРЕД ФАСТФУДА. Вред еды быстрого приготовления!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Дождевая вода — один из главных источников питания для растений
"Дело не в отсутствии силы воли": эксперт назвала причины любви к фастфуду
Публика всегда баловала русских артистов
Евсеев допустил прямое столкновение России и НАТО в случае ввода польских войск на Украину
74.ru: гастроэнтеролог рассказала о распространённой схеме пищевой зависимости
Политолог объяснил слова Медведева о "жёстком ответе" России на заявление Киссинджера
Дарья Митина: как меняется картина мира на Востоке
Sohu: один удар Путина разрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot
Skoda Octavia, последняя модель 2023 года, добралась до российского рынка
Астролог Шалёва перечислила знаки зодиака, которым повезёт с финансами во второй половине мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников