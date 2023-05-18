"Дело не в отсутствии силы воли": эксперт назвала причины любви к фастфуду

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по питанию Юлия Воистинных разоблачила истинные причины, по которым люди на самом деле безумно любят фастфуд, в своей статье для издания "Спорт-Экспресс".

Фото: REX/ Shutterstock

Согласно словам эксперта, дело не в отсутствии силы воли, а в том, что эти продукты изначально созданы таким образом, чтобы максимально привлекать наши рецепторы. С этой целью производители используют усилители вкуса и красители.

Фастфуд имеет уникальные вкусовые, цветовые и текстурные характеристики, чтобы получились хрустящие чипсы или растворяющиеся во рту пирожные. В результате мы можем потреблять эту пищу в значительно больших количествах, не осознавая насыщения. Ещё одной коварной уловкой являются вкусовые сочетания солёного, сладкого и жирного.

"Такие сочетания делают пищу необычайно привлекательной для наших рецепторов, например, жирные и солёные картофель фри с сочным кетчупом", — подвела итог Юлия Воистинных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВРЕД ФАСТФУДА. Вред еды быстрого приготовления!