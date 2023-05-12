Доктор Мосли рассказал о способах, помогающих ускорить метаболизм и помочь похудеть

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный британский диетолог Майкл Мосли рассказал, как можно ускорить метаболизм и быстрее похудеть.

Фото: pixabay. com

Доктор в своей статье для Daily Mail написал, что некоторые люди продолжают поправляться, даже если придерживаются здорового питания. По его словам, их тщетные попытки похудеть могут быть связаны с медленным метаболизмом. У таких людей организм недостаточно быстро тратит калории из пищи для выработки энергии.

"Разогнать" неторопливый метаболизм можно, если включить в ежедневный рацион белок разных видов, сказал врач.

"Употребление большего количества белка полезно, когда мы становимся старше: он помогает поддерживать мышцы и кости, а также повышает скорость обмена веществ, что позволяет телу использовать больше углеводов для производства энергии", — написал Мосли.майкл мосли

Также ускорить метаболизм можно, употребляя больше воды, зелёного чая, кофеина и острых продуктов, добавил диетолог.

Помимо этого, для нормализации метаболизма желательно исключить из своего рациона изготовленные промышленным способом мучные и сладкие изделия.

Мосли отметил, что всё это можно совместить с упражнениями, которые также способствуют ускорению метаболизма. Хороши в этом плане приседания и отжимания.

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