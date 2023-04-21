Майкл Мосли, известный диетолог из Соединенных Штатов, поделился ценной информацией о продуктах, которые не могут способствовать снижению веса. В своем интервью Mirror Мосли рекомендует исключить из рациона крахмалистые углеводы, широко известные как "белые продукты". В эту категорию входят такие популярные продукты, как макароны, картофель и белый рис.
Вместо этого Мосли выступает за замену их продуктами из цельного зерна, такими как булгур, цельная рожь, цельнозерновой ячмень, коричневый рис и гречка. Их можно сделать еще более питательными, добавив в них бобовые.
Еще один совет, данный Мосли, — ограничить потребление обработанных пищевых продуктов и мяса. Эти продукты часто не находятся в своем естественном состоянии и прошли различные этапы обработки, прежде чем попасть на наши тарелки.
Наконец, эксперт предлагает сократить потребление сахара. Стоит отметить, что добавленный сахар может быть спрятан в неожиданных местах, например, в сухих завтраках, магазинных смузи и даже в хлебе. Соблюдение этих рекомендаций может привести к более здоровому питанию и эффективному снижению веса.
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