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Быстро похудеете: Врач назвал три главных продукта, которые нельзя употреблять при похудении

1:19
Здоровье

Майкл Мосли, известный диетолог из Соединенных Штатов, поделился ценной информацией о продуктах, которые не могут способствовать снижению веса. В своем интервью Mirror Мосли рекомендует исключить из рациона крахмалистые углеводы, широко известные как "белые продукты". В эту категорию входят такие популярные продукты, как макароны, картофель и белый рис.

Быстро похудеете: Врач назвал три главных продукта, которые нельзя употреблять при похудении

Вместо этого Мосли выступает за замену их продуктами из цельного зерна, такими как булгур, цельная рожь, цельнозерновой ячмень, коричневый рис и гречка. Их можно сделать еще более питательными, добавив в них бобовые.

Еще один совет, данный Мосли, — ограничить потребление обработанных пищевых продуктов и мяса. Эти продукты часто не находятся в своем естественном состоянии и прошли различные этапы обработки, прежде чем попасть на наши тарелки.

Наконец, эксперт предлагает сократить потребление сахара. Стоит отметить, что добавленный сахар может быть спрятан в неожиданных местах, например, в сухих завтраках, магазинных смузи и даже в хлебе. Соблюдение этих рекомендаций может привести к более здоровому питанию и эффективному снижению веса.

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20 Продуктов, Которые Быстро Сжигают Жир
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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