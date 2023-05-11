Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о негативных последствиях употребления гематогена.
Как сообщает Москва 24, чрезмерное употребление гематогена может привести к накоплению железа в организме, избыточному весы, а также развитию диабета. По словам специалиста, свободная продажа гематогена в аптеках вовсе не говори о том, что его можно бесконтрольно употреблять. Дело в том, что батончик гематогена — калорийный продукт, в котором содержится большое количество сахара.
Соломатина подчеркнула, что основная функция гематогена — восполнение дефицита железа в организме. Однако при его переизбытке могут появиться такие симптомы, как слабость, утомляемость, головокружение, спутанность создания, а также раздражительность.
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