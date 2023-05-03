Диетолог рассказала, какой шашлык может быть опасен для здоровья

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период майских праздников самое популярное блюдо у россиян — шашлык. Однако для здоровья он не всегда полезен. Какие виды шашлыка несут вред и насколько они могут быть опасны, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: pixabay.com

По мнению доктора, наиболее неудачное мясо для шашлыка — свинина с большим содержанием жира.

"Жирная свинина — самый вредный вид шашлыка, особенно если она невысокого качества. Кроме того, если свинина режется на большие куски, то в этом случае она прожаривается недостаточно сильно", — отметила специалист.

По словам собеседника издания, после употребления плохо прожаренного шашлыка возможно заражение свиным цепнем. При этом человек может вообще не ощущать симптомов или испытать обычную тошноту.

Но попавшие внутрь личинки будут развиваться, забирать питательные вещества и отравлять организм продуктами обмена, предупредила эксперт.

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