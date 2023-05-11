Диетолог Солнцева перечислила три главных правила перекуса на ходу

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неправильные перекусы на ходу чреваты лишними килограммами и проблемами со здоровьем, заявила врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

Фото: healthexpress.ba

Однако, по словам доктора, если нет возможности полноценно пообедать или позавтракать, то лучше перекусить, пусть и в спешке, чем остаться голодным.

"Если вы вынуждены перекусывать между делами или встречами, лучше всё-таки не делать это в прямом смысле на ходу, то есть идя по улице. Лучше всё же остановиться, присесть по возможности", — цитирует врача aif.ru.

Так, по словам диетолога, для подобных быстрых перекусов стоит усвоить три основных правила:

не есть на бегу и на время перекуса спокойно постоять, а лучше сесть,

следить за количеством съеденного,

перекус должен состоять из белка и клетчатки.

Как уточнила врач, когда человек ест на ходу, то ритм метаболизма и чувство насыщения сдвигаются. Поэтому стоит следить за тем, сколько вы едите. Что же касается правильного перекуса, то лучше выбрать продукты, богатые белком и клетчаткой.

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