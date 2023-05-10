Российский врач-диетолог Панова назвала самые опасные для фигуры виды алкоголя

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контролировать собственный вес очень сложно без отказа от регулярного употребления алкоголя, рассказала диетолог Оксана Панова.

Фото: pixabay.com

Спиртное, пояснила она, содержит большое количество калорий, особенно это касается сладких вин, сидров с добавками и коктейлей, в которых присутствует ликёр и газировка. Даже низкокалорийные алкогольные напитки, такие как сухое красное вино или светлое пиво, не навредят фигуре только в умеренном количестве.

"Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут "калорийной бомбой", — отметила медик в интервью Газета.Ru.

Диетолог напомнила, что алкоголь служит возбудителем аппетита, а потому человек может получить больше лишних калорий из различных закусок.

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Алкоголь без похмелья — это реально?