Контролировать собственный вес очень сложно без отказа от регулярного употребления алкоголя, рассказала диетолог Оксана Панова.
Спиртное, пояснила она, содержит большое количество калорий, особенно это касается сладких вин, сидров с добавками и коктейлей, в которых присутствует ликёр и газировка. Даже низкокалорийные алкогольные напитки, такие как сухое красное вино или светлое пиво, не навредят фигуре только в умеренном количестве.
"Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут "калорийной бомбой", — отметила медик в интервью Газета.Ru.
Диетолог напомнила, что алкоголь служит возбудителем аппетита, а потому человек может получить больше лишних калорий из различных закусок.
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