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Врач Фирузи: при медленном росте ногтей на ногах стоит проверить уровень холестерина

1:24
Здоровье

Плохое состояние ногтей на ногах и их медленный рост могут указывать на высокой уровень холестерина в крови. Об этом проинформировал доктор Сами Фирузи, консультант-кардиолог в клинике Harley Street Clinic в интервью изданию Express.

Врач Фирузи: при медленном росте ногтей на ногах стоит проверить уровень холестерина
Фото: https://i1.wp.com/blog.justrace.vn/

Когда уровень холестерина в крови становится выше, это внешне никак не даёт о себе знать, и точно определить его помогает только анализ крови. Однако когда содержание холестерина становится действительно высоким, в состоянии отдельных частей тела могут наблюдаться некоторые изменения.

Доктор Фирузи советует присмотреться к пальцам на ногах. По его словам, о высоком уровне холестерина могут сигнализировать боли в нижних конечностях, изменение внешнего вида пальцев ног и качества ногтей на них.

"Ломкие или медленно растущие ногти на ногах могут возникать из-за осложнений, вызываемых повышенным уровнем холестерина", — объяснил врач.

По словам специалиста, указанные симптомы говорят уже не просто о повышенном холестерине, а о развившемся заболевании периферических артерий. Об этой патологии сигнализирует обычно не только изменившееся состояние ногтей, но также боли в ногах, беспокоящие во время ходьбы и бега. В этом случае следует проверить сосуды на ногах и уровень холестерина.

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Холестерин и атеросклероз: комментарий врача
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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