Глинтвейн: полезные свойства и противопоказания. Рекомендации врача-диетолога

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и эндокринолог из сети клиник "Семейная" Виктория Елисеева поделилась информацией о традиционном европейском рождественском напитке и его полезных свойствах.

Фото: ukraynahayat. com/wp-content/uploads/2015/11/sarap.jpg

Глинтвейн, как известно, обладает антидепрессивными свойствами и способствует сохранению эластичности сосудов, благодаря содержанию полезных веществ в его составе. Он также обладает бактерицидными свойствами и может помочь повысить аппетит, а также снизить кровяное давление.

Однако, следует помнить, что глинтвейн содержит сахар или мед, что делает его высококалорийным напитком. В связи с этим, Виктория Елисеева предупреждает людей, страдающих сахарным диабетом или имеющих избыточный вес, о необходимости сокращения употребления глинтвейна.

Если вы хотите получить максимальную пользу от глинтвейна, рекомендуется употреблять его в умеренных количествах и сочетать с здоровым образом жизни.

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Глинтвейн – польза и вред зимнего напитка. Можно ли пить глинтвейн?