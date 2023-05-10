Врач-диетолог и эндокринолог из сети клиник "Семейная" Виктория Елисеева поделилась информацией о традиционном европейском рождественском напитке и его полезных свойствах.
Глинтвейн, как известно, обладает антидепрессивными свойствами и способствует сохранению эластичности сосудов, благодаря содержанию полезных веществ в его составе. Он также обладает бактерицидными свойствами и может помочь повысить аппетит, а также снизить кровяное давление.
Однако, следует помнить, что глинтвейн содержит сахар или мед, что делает его высококалорийным напитком. В связи с этим, Виктория Елисеева предупреждает людей, страдающих сахарным диабетом или имеющих избыточный вес, о необходимости сокращения употребления глинтвейна.
Если вы хотите получить максимальную пользу от глинтвейна, рекомендуется употреблять его в умеренных количествах и сочетать с здоровым образом жизни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.