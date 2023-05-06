ESH: молоко с чёрным перцем перед сном обладает целительным эффектом

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко содержит в своём составе жирные кислоты, кальций, витамины A, C, D и группы B, а также обладает антитоксическими свойствами. Молочный белок легко усваивается, за счёт чего ускоряется рост мышц во время физических нагрузок, а также поддерживается общий тонус организма. Кроме того, "чудо-продукт" помогает защитить человека от онкологии.

Фото: pixabay. com

Чёрный перец поддерживает здоровье пищеварительной системы и улучшает её работу. Также специя полезна при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Однако если в молоко добавить ложку чёрного перца и выпить напиток перед сном, то уже с утра можно заметить "чудодейственный эффект". Об этом заявили эксперты турецкого издания En Son Haber (ESH).

Употребление молока с чёрным перцем перед сном эффективно лечит инфекции верхних дыхательных путей. Также смесь устраняет отёк горла и избавляет от мучительного кашля.

"Вместе с тем чёрный перец укрепляет иммунную систему и защищает организм во время смены сезонов и изменений в питании", — отметили специалисты.

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