Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко сообщила, что употребление травяных сборов перед сном может помочь лучше засыпать.
Такие травы, как
оказывают расслабляющее действие на организм и на центральную нервную систему, способствуя умиротворению и релаксации перед отдыхом.
Чтобы получить максимальный эффект, травяной чай следует употреблять вечером, в 19-20 часов. Однако стоит добавлять разные травы в рацион постепенно, чтобы избежать индивидуальной непереносимости.
Травы могут помочь успокоить нервную систему после тяжелых трудовых будней и обеспечить хороший сон.
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