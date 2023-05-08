Врачи назвали лучшее народное средство от бессонницы

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко сообщила, что употребление травяных сборов перед сном может помочь лучше засыпать.

Фото: REX/ Shutterstock

Такие травы, как

ромашка,

мелисса

и мята,

оказывают расслабляющее действие на организм и на центральную нервную систему, способствуя умиротворению и релаксации перед отдыхом.

Чтобы получить максимальный эффект, травяной чай следует употреблять вечером, в 19-20 часов. Однако стоит добавлять разные травы в рацион постепенно, чтобы избежать индивидуальной непереносимости.

Травы могут помочь успокоить нервную систему после тяжелых трудовых будней и обеспечить хороший сон.

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