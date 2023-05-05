Тренер по фитнесу перечислила шесть эффективных упражнений для занятий дома

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Health-coach и тренер по фитнесу Полина Новикова в беседе с Pravda.Ru рассказала о физических упражнениях для мужчин, которые можно делать в домашних условиях.

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Многие люди не могут посещать спортивные залы из-за нехватки времени. Для поддержания хорошей физической формы, по словам фитнес-тренера, можно заниматься и дома.

Новикова рассказала об упражнениях, не требующих специального спортивного оборудования, которые будут полезны мужчинам.

Приседания

Приседания можно делать вообще везде. Главное следить за техникой. Таз отводим назад, колени не выходят за носки. Кому очень легко делать обычные приседания, может в конце добавить выпрыгивание наверх. Либо взять что-то тяжелое в руки.

Отжимания

С отжиманиями можно вообще очень много экспериментировать. Разная постановка рук будет смещать нагрузку в пользу разных мышц груди, рук и спины. Супер продвинутый уровень может выполнять отжимания даже в стойке на руках, без опоры ног о пол.

Выпады

Выпады тоже очень полезное упражнение для ног. Кому скучно делать их стоя на месте, может попробовать сменять ноги в прыжке.

Планка

Универсальное упражнение, в котором можно проработать все тело. С акцентом на руки: можно касаться плеча разноименной ладонью, переходить на локти. С акцентом на пресс: можно касаться стоп или делать упражнение "скалолаз" поднимая колени к груди. С акцентом на ноги: можно отрывать стопы и менять положение ног или просто делать поочередный мах наверх.

Складка

Хорошее упражнение, прорабатывающее прямые мышцы пресса. Задача лежа вытянуть руки и ноги, а затем "сложиться", коснувшись пальцами рук пальцев ног.

Лодочка

Крутое упражнение для проработки мышц спины. Чтобы увеличить нагрузку, можно увеличить время выполнения.

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