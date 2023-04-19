Персональный тренер по фитнесу Анастасия Медведева в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как эффективно избавляться от лишнего веса. По данным специалиста, 80-90% женщин в постпубертатном периоде страдают из-за целлюлита.
"Эффективным методом уменьшения целлюлита является силовой тренинг. Таким образом люди увеличивают мышечную массу и снижают процент жира", — сказала эксперт.
Вместе с этим она посоветовала создать умеренный дефицит калорий. Собеседница издания предупредила, что первые четыре месяца уменьшается мышечная масса, а не жир. Обратный эффект появляется после развития метаболической адаптации, отметила тренер.
"Рекомендую ограничить фастфуд, то есть большое количество углеводов, жиров и соли. Так не возникнет отёчность и нарушения водно-солевого баланса. Не стоит употреблять много бургеров, пиццы и так далее", — заключила Медведева.
Ранее она раскрыла методы борьбы с "пивным животом" у мужчин.
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