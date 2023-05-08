Кофе – это один из самых популярных напитков, который используется для получения энергии и заряда бодрости. Однако, чтобы улучшить его эффективность, рекомендуется делать перерывы в его употреблении.
Как сообщает издание Al Arabiya, медики провели исследование и выяснили, что нормальная работа аденозиновых рецепторов восстанавливается за несколько дней.
Поэтому, если отказаться от кофе на какое-то время, после следующего употребления напитка можно будет получить дополнительную энергию и бодрость.
Врачи рекомендуют отказаться от кофе на неделю каждый месяц, чтобы достичь наилучшего эффекта.
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