"Сразу после пробуждения кофе пить нельзя": Врач рассказала, в какое время лучше всего пить кофе

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Ольга Бакшутова поделилась, когда лучше всего пить кофе, чтобы бодрящий напиток успел сделать свое дело, не навредив организму, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Pixabay.com

По словам специалиста, не рекомендуется пить кофе на голодный желудок. Он стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает сокращения мышц желудочно-кишечного тракта. При употреблении натощак кислота начнет разрушать слизистую оболочку желудка, что в будущем может привести к язве желудка.

"Нельзя пить кофе сразу после пробуждения. Особенно нежелательно употреблять этот напиток перед сном. Оптимальное время — когда уровень кортизола (гормона стресса) находится на самом низком уровне активности: с 9:00 до 11:00. или с 14:00 до 16:00", — уточнил врач.

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В какое время лучше всего пить кофе?