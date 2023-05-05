"Приведёт к набору лишнего веса": 10 вредных привычек для пищеварения

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора перечислили самые распространенные вредные для пищеварения привычки.

Фото: world-woman.su

Например, не рекомендуется есть слишком быстро, так как это может вызвать проблемы с желудком, вздутие живота и проблемы с пищеварением.

Пропуск завтрака может привести к когнитивным проблемам и проблемам с памятью.

Переедание вечером также может привести к набору лишнего веса.

Не рекомендуется курить после еды, так как это повышает риск развития различных заболеваний.

Важно выпивать не менее 1,5 литров воды в день, чтобы восполнить дефицит жидкости в организме. А потребление кофе следует сократить до трех чашек в день.

Нельзя использовать еду как способ справиться с плохим настроением и стрессом. Если сложно этого избежать, лучше есть нарезанные овощи и фрукты.

Также не рекомендуется есть сахар, сладости и выпечку во время просмотра телевизора.

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