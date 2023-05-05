"Приведёт к набору лишнего веса": 10 вредных привычек для пищеварения

Специалисты Роспотребнадзора перечислили самые распространенные вредные для пищеварения привычки.
Например, не рекомендуется есть слишком быстро, так как это может вызвать проблемы с желудком, вздутие живота и проблемы с пищеварением.
Пропуск завтрака может привести к когнитивным проблемам и проблемам с памятью.
Переедание вечером также может привести к набору лишнего веса.
Не рекомендуется курить после еды, так как это повышает риск развития различных заболеваний.
Важно выпивать не менее 1,5 литров воды в день, чтобы восполнить дефицит жидкости в организме. А потребление кофе следует сократить до трех чашек в день.
Нельзя использовать еду как способ справиться с плохим настроением и стрессом. Если сложно этого избежать, лучше есть нарезанные овощи и фрукты.
Также не рекомендуется есть сахар, сладости и выпечку во время просмотра телевизора.
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