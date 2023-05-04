Врач-терапевт Маргарита Королёва назвала ягоду, полезную для здоровья пожилых людей

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Черника оказывает положительное влияние на работу мозга, снижает артериальное давление, улучшает зрение пожилых людей. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Фото: pixabay.com

"Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме, есть источники хронического воспаления и нарастает окислительный стресс", — сказала специалист.

Как сообщает Москва 24, ягоды богаты антиоксидантами, оказывающими противовоспалительное действие.

Черника благотворно влияет на работу сердца и сосудов. С её помощью можно привести в норму как систолическое, так и диастолическое давление, отмечает Королёва.

"Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке", — заключила диетолог.

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О пользе черники