Черника оказывает положительное влияние на работу мозга, снижает артериальное давление, улучшает зрение пожилых людей. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.
"Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме, есть источники хронического воспаления и нарастает окислительный стресс", — сказала специалист.
Как сообщает Москва 24, ягоды богаты антиоксидантами, оказывающими противовоспалительное действие.
Черника благотворно влияет на работу сердца и сосудов. С её помощью можно привести в норму как систолическое, так и диастолическое давление, отмечает Королёва.
"Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке", — заключила диетолог.
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