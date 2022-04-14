Эксперт по здоровью Coral Club Владимир Подхомутников рассказал, употребление каких продуктов поможет человеку лучше видеть. По информации специалиста, людям стоит добавить в рацион полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3.
Как объяснил Подхомутников, данные кислоты останавливают воспалительные процессы, способствуют нормальному кровоснабжению в тканях глаза. Эксперт отметил, что полезные для зрения вещества можно обнаружить в таких продуктах, как:
"Ключевыми элементами антиоксидантной системы защиты глаза являются лютеин и зеаксантин. Они не допускают проникновения ультрафиолета, препятствуют негативным нарушениям в сетчатке из-за старения организма, больших нагрузок и других внешних факторов", — добавил специалист, слова которого цитирует издание "Вести Подмосковья".
По словам собеседника СМИ, лютеин и зеаксантин содержатся в следующих продуктах:
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