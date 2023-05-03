Врачи спрогнозировали высокий уровень заболеваемости мышиной лихорадкой в Удмуртии

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ситуация с мышиной лихорадкой в Удмуртии в текущем году ожидается неблагоприятная, уверены санитарные врачи региона.

Фото: pixabay.com

Как пишет udm-info.ru, на данный момент количество переболевших в два раза превышает число перенёсших это заболевание в такое же время в прошлом году.

Специалисты напомнили, что в связи с началом строительного и огородного сезона риск заболеть гемморагической лихорадкой резко возрастает. Медики призвали граждан не игнорировать повышение температуры, головную боль и ломоту в теле.

Врачи напомнили, что мышиная лихорадка почти не сбивается жаропонижающими средствами.

"Например, после того же самого парацетамола температура снизилась ненадолго на полчаса-час, а потом снова поднялась и даже еще выше. Это уже повод для того, чтобы срочно обратиться за медицинской помощью", — рассказала врач инфекционист Наталья Ижболдина.

Медики добавили, что заражение мышиной лихорадкой происходит при вдыхании пыли, а также принятии пищи или курении немытыми руками.

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