Эксперты Роспотребнадзора предупредили жителей Башкирии о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в этом году

В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о ситуации с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в регионе. Также ведомство опубликовало прогноз на этот год.

Как отметили в mkset.ru, по данным Роспотребнадзора, в 2022 году в Башкирии зафиксировали 2993 случая заражения мышиной лихорадкой.

Также в ведомстве предупредили, что в этом году обстановка ухудшится. Причиной послужит большое число грызунов осенью и зимой.

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Первый канал. Жить здорово. Мышиная лихорадка