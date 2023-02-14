В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о ситуации с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в регионе. Также ведомство опубликовало прогноз на этот год.
Как отметили в mkset.ru, по данным Роспотребнадзора, в 2022 году в Башкирии зафиксировали 2993 случая заражения мышиной лихорадкой.
Также в ведомстве предупредили, что в этом году обстановка ухудшится. Причиной послужит большое число грызунов осенью и зимой.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.