Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Риме заявили о французском ударе в спину Италии
Суд в Волгограде приговорил к лишению свободы похищавших коммунальные платежи мошенников
Народный артист РФ Владимир Стеклов вспомнил, как чуть не погиб под обстрелом в Донбассе
Боррель сделал неожиданное заявление по поводу украинского конфликта
Минэнерго Украины: ряд областей частично обесточены после ударов
Боевики ВСУ перевернули французский бронетранспортёр VAB в лужу
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не встаёт на диспансерный учёт в Новосибирской области
ВС РФ не позволили ВСУ осуществить переброску своих резервов в Артёмовск
Минсельхоза Молдавии намерен ввести запрет на ввоз украинского зерна

Если вы хотите, чтобы ваша выпечка получилась невероятно мягкой и воздушной, нужно знать секретный ингредиент

0:47
Здоровье

Любой гурман предпочел бы, чтобы домашняя выпечка была пышной, мягкой и нежной, как и другие виды выпечки, такие как булочки или домашний хлеб. Как сообщает belnovosti.by, для этого в тесто нужно добавить секретный ингредиент.

Если вы хотите, чтобы ваша выпечка получилась невероятно мягкой и воздушной, нужно знать секретный ингредиент
Фото: pixabay.com

Этот секретный компонент — немного разбавленный картофельный крахмал, придающий блюду пышность. Кроме того, эффект сохраняется в течение нескольких часов и даже суток после приготовления.

Кроме того, длительную мягкость блюду гарантирует манная крупа. С ее присутствием в тесте домашний хлеб и выпечка не станут сухими даже на следующий день. Однако важно не добавлять этот ингредиент в тесто для печенья и эклеров.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пирожки как ПУХ (Готовлю каждую неделю) На второй день еще вкуснее!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты

Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.

РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
РИАН: опубликован список артистов из РФ, изменивших свои позиции после начала спецоперации на Украине
После начала СВО на Украине российские артисты изменили свои позиции
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращением Пугачёвой
Европейские политики так ничему и не научились за сотни лет Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Последние материалы
Эксперты рассказали, для чего важно поддерживать здоровый вес лошади
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет, похожий на оружие Гитлера
В Вашингтоне рассказали, как Россия использует в своих интересах дефолт США. Как будто это плохо
МК: друг Зайцева объяснил, почему на похоронах модельера не было Пугачёвой
Лариса Гузеева раскритиковала скорбные посты после смерти Зайцева и Юдашкина: Пошлость и гадость
Президент Украины Зеленский сообщил о встрече с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни
Tesla Model 3 Long Range AWD снова доступна для заказа
Житель Словакии вплавь добрался из Эстонии до России
Журналистка Ксения Собчак заступилась за обвиняемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук
BMW издает приказ "не ездить" для 90 000 автомобилей с подушками безопасности Takata
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников