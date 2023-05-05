Если вы хотите, чтобы ваша выпечка получилась невероятно мягкой и воздушной, нужно знать секретный ингредиент

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любой гурман предпочел бы, чтобы домашняя выпечка была пышной, мягкой и нежной, как и другие виды выпечки, такие как булочки или домашний хлеб. Как сообщает belnovosti.by, для этого в тесто нужно добавить секретный ингредиент.

Фото: pixabay.com

Этот секретный компонент — немного разбавленный картофельный крахмал, придающий блюду пышность. Кроме того, эффект сохраняется в течение нескольких часов и даже суток после приготовления.

Кроме того, длительную мягкость блюду гарантирует манная крупа. С ее присутствием в тесте домашний хлеб и выпечка не станут сухими даже на следующий день. Однако важно не добавлять этот ингредиент в тесто для печенья и эклеров.

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