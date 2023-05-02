Модельер Валентин Юдашкин в течение нескольких лет вёл борьбу со смертельным недугом, и находился под наблюдением одновременно нескольких столичных медучреждений. Медперсонал одной из этих клиник поделились подробностями последних визитов к ним легендарного кутюрье, пишет "МК".
Журналисты выяснили, что при жалобах на здоровье, а также для прохождения диагностики Юдашкин обращался в московский филиал израильской клиники, которая находится в Сколково.
Персонал этого учреждения рассказал, что самочувствие Юдашкина сильно ухудшилось осенью 2021 года. Тогда проблемы со здоровьем у модельера действительно подкосили его, потому что после успешного лечения и положительной динамики в состоянии у мэтра было неожиданно диагностировано сильное воспаление.
Юдашкина обследовали, анализы выявили поражение костного мозга. Однако тогда назначенное врачами лечение антибиотиками принесло положительные результаты, и рекомендуемой в таких случаях операции удалось избежать.
К несчастью, в середине апреля 2023 года состояние Юдашкина снова ухудшилось. Врачи выявили острый дефицит железа в его организме. Модельер плохо себя чувствовал, ему опять пришлось лечь в больницу. Однако медики отметили отсутствие волнения и страха у кутюрье, который очень хорошо держался, зная все подробности своего физического состояния.
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