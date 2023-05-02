Супруга Юдашкина опубликовала последний снимок модельера с Вячеславом Зайцевым: ушли с разницей в два дня

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Сети совместный снимок своего мужа с коллегой Вячеславом Зайцевым. Под фотографией жена кутюрье попрощалась с "русским Диором" и написала слова соболезнования.

Фото: ria.ru

Сообщается, что Юдашкин последнее время находился в медицинском учреждении из-за продолжительной болезни, но онкология оказалась сильнее. Кутюрье не стало 2 мая.

Напомним, что легендарные законодатели моды ушли из жизни с разницей в два дня. Новость о смерти Юдашкина шокировала многих представителей шоу-бизнеса и близких друзей семьи.

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Помахал всем на прощание и ушел. Умер Валентин Юдашкин