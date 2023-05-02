Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Сети совместный снимок своего мужа с коллегой Вячеславом Зайцевым. Под фотографией жена кутюрье попрощалась с "русским Диором" и написала слова соболезнования.
Сообщается, что Юдашкин последнее время находился в медицинском учреждении из-за продолжительной болезни, но онкология оказалась сильнее. Кутюрье не стало 2 мая.
Напомним, что легендарные законодатели моды ушли из жизни с разницей в два дня. Новость о смерти Юдашкина шокировала многих представителей шоу-бизнеса и близких друзей семьи.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.