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Супруга Юдашкина опубликовала последний снимок модельера с Вячеславом Зайцевым: ушли с разницей в два дня

0:41
Шоу-бизнес

Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Сети совместный снимок своего мужа с коллегой Вячеславом Зайцевым. Под фотографией жена кутюрье попрощалась с "русским Диором" и написала слова соболезнования.

Супруга Юдашкина опубликовала последний снимок модельера с Вячеславом Зайцевым: ушли с разницей в два дня
Фото: ria.ru

Сообщается, что Юдашкин последнее время находился в медицинском учреждении из-за продолжительной болезни, но онкология оказалась сильнее. Кутюрье не стало 2 мая.

Напомним, что легендарные законодатели моды ушли из жизни с разницей в два дня. Новость о смерти Юдашкина шокировала многих представителей шоу-бизнеса и близких друзей семьи.

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Помахал всем на прощание и ушел. Умер Валентин Юдашкин
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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