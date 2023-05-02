Бутилированная вода не может заменить кипячёную — та намного полезней для здоровья

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кипячёная вода всё равно полезней бутилированной или фильтрованной. Такое мнение высказала врач-гастроэнтеролог.

Фото: https://zlatogorka-voda.ru/

Многих россиян интересует вопрос о том, какая вода является самой полезной для здоровья — кипячёная или бутилированная. И насколько обязательно кипятить воду, можно ли обойтись установкой качественных фильтров. По мнению гастроэнтеролога Екатерины Кашух, эффективность кипячения всё равно превосходит пользу от любых фильтров

"Фильтрованная и бутилированная вода не способна заменить кипячёную, — заявила она в беседе с изданием "Спорт-Экспресс". — Производители фильтров могут утверждать, что их системы обогащают воду полезными микроэлементами. И на бутылках с питьевой водой часто пишут, что это чистейший продукт из высокогорного источника или артезианской скважины. Но с точки зрения микробиологической безопасности стандартом по-прежнему остается кипячёная вода".

Она также отметила, что при нагреве до 100С большинство вызывающих недомогания бактерий погибает. Правда, при кипячении другие загрязнители вроде тяжёлых металлов и каких-либо химических веществ не удаляются, а сам процесс нагревания может изменить вкус и даже аромат воды.

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