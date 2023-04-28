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"НГ": миллионы россиян теряют работу и жизни от осложнений после COVID-19

3:01
Здоровье

Россия несет тяжелые убытки от коронавирусной пандемии: переболевшие люди не могут вернуться на работу да и просто к нормальной жизни.

"НГ": миллионы россиян теряют работу и жизни от осложнений после COVID-19

Потери трудоспособного населения из-за "ковида" многократно превысят инвалидности от других заболеваний, считают аналитики "Независимой Газеты".

Как заявила на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения вице-премьер Татьяна Голикова, влияние COVID-19 и его последствий на здоровье людей еще предстоит осознать.

Как минимум у каждого четвертого (23%) перенесшего "ковид" произошли перемены на работе:

  • 34% из них перешли на частичную занятость на своем прежнем месте работы, при этом люди потеряли в доходе;
  • 19% уволились без дальнейшего трудоустройства.

При этом все расходы на реабилитацию и лечение ложатся на плечи людей, уже потерявших в доходах. В общей сложности на медикаменты для восстановления здоровья после заболевания опрошенные в среднем тратят 6,4 тыс. рублей в месяц.

Половина выписавшихся их больницы потом нуждается в бесплатной реабилитации, а еще COVID-19 бьет по репродуктивной системе человека. И этот фактор может привести к серьезным демографическим потерям".

Большая часть пациентов с "постковидным синдромом" жалуется на:

  • "испортившуюся" память,
  • ухудшившееся внимание,
  • проблемы с речью,
  • теряются двигательные и познавательные навыки,
  • часто возникают нарушения сна,
  • головные боли,
  • половые проблемы,
  • астению, полную вялость,
  • сердечные боли, тахикардию, аритмию.

Как поделилась научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Ольга Шуппо, отмечаются также:

  1. Проблемы со свертываемостью крови.
  2. Потеря эластичности сосудов.
  3. Выросла склонность к тромбозам.
  4. Выросло количество аутоиммунных заболеваний.
  5. Людей "терзает" хроническая усталость.

"Большинство наших пациентов пытаются сравнивать "ковид" с гриппом. «Когда болел гриппом, болезнь просто прошла, я отмучился и спокойно вернулся к работе. А тут…» Но с "ковидом" совсем другая история, мозг серьезно повреждается", — пишут врачи.

У человека на работе, дома, в спорте, просто в прогулках и отдыхе "производительность" снижена. Окружающие говорят переболевшему: "Да что ты прикидываешься, мы же помним, как работали, как отдыхали, как ты можешь?" — делятся пострадавшие от осложнений COVID-19.

А он и сам помнит, стыдится, но исправить ситуацию не может. Важно понять, что усталость, вялость, депрессия, перепады настроения — это не блажь, а следствие серьезного повреждения центральной и вегетативной нервной системы, человек откровенно "загибается", добавляют медики.

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Постковидный синдром: как не умереть от тромбоза и аритмии
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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