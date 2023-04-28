"НГ": миллионы россиян теряют работу и жизни от осложнений после COVID-19

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россия несет тяжелые убытки от коронавирусной пандемии: переболевшие люди не могут вернуться на работу да и просто к нормальной жизни.

Потери трудоспособного населения из-за "ковида" многократно превысят инвалидности от других заболеваний, считают аналитики "Независимой Газеты".

Как заявила на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения вице-премьер Татьяна Голикова, влияние COVID-19 и его последствий на здоровье людей еще предстоит осознать.

Как минимум у каждого четвертого (23%) перенесшего "ковид" произошли перемены на работе:

34% из них перешли на частичную занятость на своем прежнем месте работы, при этом люди потеряли в доходе;

19% уволились без дальнейшего трудоустройства.

При этом все расходы на реабилитацию и лечение ложатся на плечи людей, уже потерявших в доходах. В общей сложности на медикаменты для восстановления здоровья после заболевания опрошенные в среднем тратят 6,4 тыс. рублей в месяц.

Половина выписавшихся их больницы потом нуждается в бесплатной реабилитации, а еще COVID-19 бьет по репродуктивной системе человека. И этот фактор может привести к серьезным демографическим потерям".

Большая часть пациентов с "постковидным синдромом" жалуется на:

"испортившуюся" память,

ухудшившееся внимание,

проблемы с речью,

теряются двигательные и познавательные навыки,

часто возникают нарушения сна,

головные боли,

половые проблемы,

астению, полную вялость,

сердечные боли, тахикардию, аритмию.

Как поделилась научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Ольга Шуппо, отмечаются также:

Проблемы со свертываемостью крови. Потеря эластичности сосудов. Выросла склонность к тромбозам. Выросло количество аутоиммунных заболеваний. Людей "терзает" хроническая усталость.

"Большинство наших пациентов пытаются сравнивать "ковид" с гриппом. «Когда болел гриппом, болезнь просто прошла, я отмучился и спокойно вернулся к работе. А тут…» Но с "ковидом" совсем другая история, мозг серьезно повреждается", — пишут врачи.

У человека на работе, дома, в спорте, просто в прогулках и отдыхе "производительность" снижена. Окружающие говорят переболевшему: "Да что ты прикидываешься, мы же помним, как работали, как отдыхали, как ты можешь?" — делятся пострадавшие от осложнений COVID-19.

А он и сам помнит, стыдится, но исправить ситуацию не может. Важно понять, что усталость, вялость, депрессия, перепады настроения — это не блажь, а следствие серьезного повреждения центральной и вегетативной нервной системы, человек откровенно "загибается", добавляют медики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Постковидный синдром: как не умереть от тромбоза и аритмии