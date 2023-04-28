РИА Новости: учёные смогут продлевать жизнь человека при помощи целебного холода

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Кельнского университета выяснили, что пониженные температуры замедляют агрегацию белков — процесс, который приводит к преждевременной клеточной смерти. Исследователям удалось доказать, что холод благоприятно влияет на продолжительность жизни.

Именно "белковое старение" является основой развития сердечно-сосудистых заболеваний, склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона, сообщается в материале РИА Новости. Нарушение белкового обмена сопровождается сразу несколькими серьёзными симптомами, среди которых упадок сил, отёчность конечностей, одышка, тахикардия. С возрастом проблемы усугубляются.

Учёные выяснили, что умеренный холод активирует клеточный механизм и расщепляет вредные белковые скопления. Таким образом продолжительность жизни организма увеличивается. Исследователи провели эксперимент: охладили человеческие клетки до 36 градусов. Падение ниже 35 градусов может привести к летальному исходу, сдвиг на полградуса от привычного показателя вполне допустим.

"Снижение температуры тела замедляет обменные процессы, что закономерно должно привести к росту продолжительности жизни. Этот же эффект проявляется при умеренном голодании — доказанном факторе долголетия", — объяснила эксперт в области омоложения и долголетия Галина Хусаинова.

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