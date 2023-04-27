Врач Неронов предупредил граждан РФ об угрозе заражения инфекциями во время путешествий

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие туристы забывают о необходимости профилактики при поездках за границу, что может привести к заражению опасными инфекциями. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов.

Перед путешествием следует изучить, какие заболевания распространены в регионе, пишет Газета. Ru.

"Например, в Африке, Азии и на ближнем Востоке распространена малярия. Это инфекционное заболевание передаётся через укусы москитов, обитающих в тропических регионах. Препараты для профилактики малярии нужно принимать задолго до поездки. Самолечение бесполезно, а без своевременного вмешательства заболевание может приводить к смерти", — предостерёг инфекционист.

Он подчеркнул, что туристы часто сталкиваются в поездках с паразитарными инфекциями, которые особенно распространены в тропических странах. Врач рекомендует питаться только в проверенных заведениях и тщательно мыть фрукты кипячёной или бутилированной водой для избежания дизентерии, дифтерии и брюшного тифа. Специалист также не советует употреблять напитки со льдом.

По словам Неронова, в путешествии можно заразиться африканской сонной болезнью, разносчиком которой является муха цеце. Вирус попадает в организм через укус насекомого, вызывая на начальной стадии лихорадку и боль в теле, а в дальнейшем поражает нервную систему, приводя к судорогам, параличу и приступам эпилепсии. Он добавил, что название "сонная болезнь" объясняется тем, что человек может спать до 20 часов в день, и это состояние в конечном итоге переходит в кому и смерть.

"В наименее развитых странах около половины туристов заражается гепатитом А. Вирус попадает в организм через воду, пищу или при контакте с инфицированным", — поделился врач.

Он рекомендовал вакцинацию не менее чем за две недели до поездки.

Эксперт также напомнил, что при поездке в жаркие страны необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF, чтобы избежать не только ожогов, но и рака кожи.

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