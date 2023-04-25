Врач Захарова: электрощётка подойдёт тем, кто не готов правильно чистить зубы

Действительный член Профессионального общества гигиенистов стоматологических России, гигиенист Немецкого Имплантологического Центра Елена Захарова рассказала, кому лучше использовать электрическую щётку при чистке зубов.

Качественно чистить зубы можно как при помощи обычной зубной щётки, так и электрической. Однако если человек выбирает классическую щётку, то следует помнить о том, что чистка зубов должна быть продолжительной и тщательной. Если же пациент по каким-то причинам не может обеспечить правильную гигиену полости рта, то лучше приобрести для этого электрощётку. Об этом сообщает Газета.Ru.

Также Захарова подчеркнула, что прежде чем выбрать щетку, следует проконсультироваться со стоматологом. Специалист произведёт осмотр полости рта и посоветует оптимальный вариант. Это важно, поскольку у пациента может быть воспаление дёсен, гиперчувствительность зубов и другие индивидуальные особенности.

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Как правильно чистить зубы - советы стоматолога