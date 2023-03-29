Знакомая для многих ситуация, когда вдруг выпадет пломба. Чаще всего такое происходит во время еды, что логично — необходимо внешнее давление, стимул для того, чтобы пломба сдвинулась со своего места. Язык ощущает непривычную пустоту, в "дырке" застревает пища, а десна возле зуба может кровоточить. Жевать становится неудобно, иногда даже болезненно. Почему же такое происходит — рассказал читателям Pravda.Ru стоматолог Никита Ковалев.
Возможные причины выпадения пломбы:
Что же делать?
"Немедленно записаться к стоматологу, даже если зуб не беспокоит и не болит. Обработанные под пломбу твёрдые ткани зуба остались открытыми и теперь будут контактировать с микробами полости рта, постепенно размягчаясь и разрушаясь. Это происходит не за день и не за два, но через месяц-другой деструктивные изменения уже произойдут и появится кариес", — отмечает врач.
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