Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Mundfish выпустит видео о создании Atomic Heart
Эксперт: "Угонщики зачастую знакомы с картами монтажа сигнализаций"
Кристина Орбакайте рассказала о наказе Аллы Пугачёвой: "Надо всё предвидеть"
Музыкант Би-2: украинская музыка — мирового уровня, а в России поют только патриотические песни
Профессор Серго: Илон Маск боится неуправляемости обучения искусственного интеллекта
В Генштабе ВСУ признали, что штурмовые действия ВС РФ под Артёмовском успешны
МК: Матвийчук заявил о возможном заходе войск ВСУ вглубь территории России в апреле 2023
82-летняя Галина Стаханова получает пенсию 25 тысяч рублей: "Хватает чтобы заплатить за квартиру, свет и телефон"
Asia Times: в США попросили Байдена начать переговоры с РФ из-за желания Зеленского захватить Крым

Стоматолог: "Пломба может выпасть из-за плохой гигиены полости рта"

1:29
Здоровье

Знакомая для многих ситуация, когда вдруг выпадет пломба. Чаще всего такое происходит во время еды, что логично — необходимо внешнее давление, стимул для того, чтобы пломба сдвинулась со своего места. Язык ощущает непривычную пустоту, в "дырке" застревает пища, а десна возле зуба может кровоточить. Жевать становится неудобно, иногда даже болезненно. Почему же такое происходит — рассказал читателям Pravda.Ru стоматолог Никита Ковалев.

Стоматолог: "Пломба может выпасть из-за плохой гигиены полости рта"

Возможные причины выпадения пломбы:

  • нарушение технологии лечения кариеса и выполнения реставрации;
  • вышел срок службы материала пломбы из-за плохой гигиены или кариеса под ней;
  • на зуб попало что-то слишком твёрдое — орех или косточка от фрукта;
  • пломбы могут выпадать, если им не за что держаться — твердых тканей зуба осталось немного и пломба составляет большую его часть, например, это бывает после лечения зубных каналов.

Что же делать?

"Немедленно записаться к стоматологу, даже если зуб не беспокоит и не болит. Обработанные под пломбу твёрдые ткани зуба остались открытыми и теперь будут контактировать с микробами полости рта, постепенно размягчаясь и разрушаясь. Это происходит не за день и не за два, но через месяц-другой деструктивные изменения уже произойдут и появится кариес", — отмечает врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Главный парадокс стоматологии – об этом все знают и молчат!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Под Житомиром обнаружен полигон ВСУ, где размещена прибывшая на Украину западная техника
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Киркоров должен вспомнить о том, что он живёт в России, а не в Америке — Вовк
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
Овны, рожденные 30 марта, напористы и упрямы
Mundfish выпустит видео о создании Atomic Heart
Стоматолог: "Пломба может выпасть из-за плохой гигиены полости рта"
Эксперт: "После стерилизации кормите кошку продуктами, богатыми железом"
Ученый получил миллион за открытие Бога
Стоматолог: "Проявляется стоматит в виде язвочек"
Hang clean: Топ 5 ошибок для новичков
Эксперт: "Угонщики зачастую знакомы с картами монтажа сигнализаций"
Эксперт: "БАДы для повышения иммунитета опасны для здоровья"
Кристина Орбакайте рассказала о наказе Аллы Пугачёвой: "Надо всё предвидеть"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников