Стоматолог: "Пломба может выпасть из-за плохой гигиены полости рта"

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знакомая для многих ситуация, когда вдруг выпадет пломба. Чаще всего такое происходит во время еды, что логично — необходимо внешнее давление, стимул для того, чтобы пломба сдвинулась со своего места. Язык ощущает непривычную пустоту, в "дырке" застревает пища, а десна возле зуба может кровоточить. Жевать становится неудобно, иногда даже болезненно. Почему же такое происходит — рассказал читателям Pravda.Ru стоматолог Никита Ковалев.

Возможные причины выпадения пломбы:

нарушение технологии лечения кариеса и выполнения реставрации;

вышел срок службы материала пломбы из-за плохой гигиены или кариеса под ней;

на зуб попало что-то слишком твёрдое — орех или косточка от фрукта;

пломбы могут выпадать, если им не за что держаться — твердых тканей зуба осталось немного и пломба составляет большую его часть, например, это бывает после лечения зубных каналов.

Что же делать?

"Немедленно записаться к стоматологу, даже если зуб не беспокоит и не болит. Обработанные под пломбу твёрдые ткани зуба остались открытыми и теперь будут контактировать с микробами полости рта, постепенно размягчаясь и разрушаясь. Это происходит не за день и не за два, но через месяц-другой деструктивные изменения уже произойдут и появится кариес", — отмечает врач.

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