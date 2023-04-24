Инфекционист Николай Малышев: вероятность одновременного заражения корью и COVID-19 ничтожно мала

Инфекционист Николай Малышев оценил возможность одновременно заразиться коронавирусом COVID-19 и корью.

По словам специалиста, вероятность двойной инфекции крайне мала.

"Заражение одним вирусом снижает возможность заразиться другим. Кроме того, плохое самочувствие заставляет человека оставаться дома, происходит ограничение контактов с потенциальными возбудителями", — заявил Малышев в беседе с РБК.

Но если заболевания всё же будут протекать одновременно, то риск серьёзных осложнений будет крайне высок.

"COVID и корь — тяжёлые болезни, которые могут усилить друг друга. Ковид поражает сосуды, влияет на все органы. Корь начинается с поражения лёгких, потом высыпания", — отметил инфекционист.

По состоянию на 20 апреля, вспышки кори зафиксированы в 44 российских регионах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Доктор Евдокименко рассказал о лечении постковидного синдрома активированным углём