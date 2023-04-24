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Инфекционист Николай Малышев: вероятность одновременного заражения корью и COVID-19 ничтожно мала

Здоровье

Инфекционист Николай Малышев оценил возможность одновременно заразиться коронавирусом COVID-19 и корью.

Инфекционист Николай Малышев: вероятность одновременного заражения корью и COVID-19 ничтожно мала

По словам специалиста, вероятность двойной инфекции крайне мала.

"Заражение одним вирусом снижает возможность заразиться другим. Кроме того, плохое самочувствие заставляет человека оставаться дома, происходит ограничение контактов с потенциальными возбудителями", — заявил Малышев в беседе с РБК.

Но если заболевания всё же будут протекать одновременно, то риск серьёзных осложнений будет крайне высок.

"COVID и корь — тяжёлые болезни, которые могут усилить друг друга. Ковид поражает сосуды, влияет на все органы. Корь начинается с поражения лёгких, потом высыпания", — отметил инфекционист.

По состоянию на 20 апреля, вспышки кори зафиксированы в 44 российских регионах.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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