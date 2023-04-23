Врач Драпкина назвала гражданам из РФ четыре заболевания, которые вносят максимальный вклад в смертность в России

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что четыре недуга вносят самый большой вклад в показатели смертности от хронических неинфекционных болезней в нашей стране. Об этом специалист рассказала в интервью ТСН 24.

Согласно словам эксперта, это болезни кровообращения, онкология, сахарный диабет и нарушения работы органов дыхания.

Для профилактики важно придерживаться здорового образа жизни. Также необходимо проходить регулярные профилактические осмотры и диспансеризацию, поскольку некоторые заболевания могут протекать бессимптомно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диагностика сахарного диабета