Врач по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что четыре недуга вносят самый большой вклад в показатели смертности от хронических неинфекционных болезней в нашей стране. Об этом специалист рассказала в интервью ТСН 24.
Согласно словам эксперта, это болезни кровообращения, онкология, сахарный диабет и нарушения работы органов дыхания.
Для профилактики важно придерживаться здорового образа жизни. Также необходимо проходить регулярные профилактические осмотры и диспансеризацию, поскольку некоторые заболевания могут протекать бессимптомно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.