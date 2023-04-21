РИА Новости: граждан из РФ предупредили о вспышке нового арктур-штамма COVID-19

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В нашей стране начал распространяться штамм COVID-19 "Арктур" XBB 1.16, который недавно вызвал вспышку коронавируса в Индии. обозреватель РИА Новости Владислав Стрекопытов подробно рассказал об уникальных особенностях этого подварианта, которых не было у предыдущих.

На данный момент новый штамм обнаружен уже в 29 странах, наибольшее количество пациентов с ним зафиксировано в Индии, Сингапуре и Австралии. Медики со всего мира отмечают, что этот подвариант вируса распространяется быстрее и чаще поражает детей, чем его предшественники.

Стрекопытов приводит данные учёных из Токийского университета, которые исследовали генетическую структуру "Арктура" и выявили в нём множество мутаций, включая две замены в S-белке. Это изменение может быть причиной более быстрой передачи вируса между людьми. Наиболее распространёнными симптомами штамма являются боль в горле, насморк или заложенность носа, а также чихание и кашель без мокроты.

Специалисты ВОЗ считают, что мир не сможет избежать небольшой волны распространения XBB 1.16. Всплеск заболеваемости в РФ прогнозируют к концу мая.

"Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен. Любой небольшой контакт ведёт к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания", — прокомментировала ситуацию глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Штамм "Арктур": опасен ли новый подтип COVID?