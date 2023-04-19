Врач Продеус назвал поражение слизистой глаз симптомом нового арктур-штамма COVID-19

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первые случаи заражения штаммом коронавируса "Арктур" зарегистрированы в России. В интервью с Общественной Службой Новостей врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус поделился своими прогнозами о том, как нужно готовиться к новому всплеску заболеваемости.

"Наши индийские коллеги сообщают, что вирус поражает слизистую глаз. Но хочу напомнить, что сейчас начнётся пора цветения, на которую приходится пик поллиноза (пыльцевой лихорадки)", — сообщил специалист.

Врач отмечает, что часто катаральные явления, которые связаны с простудными заболеваниями, люди путают с поллинозом и наоборот. Новый подвид является ещё более заразным, но протекает в лёгкой форме. Это увеличивает вероятность, что "Арктур" быстро распространится по всей территории страны, отмечает Продеус.

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Штамм "Арктур": опасен ли новый подтип COVID?