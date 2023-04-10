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Микробиолог предупредила, что кишечная палочка может находиться в йогуртах, роллах и гамбургерах

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Здоровье

Доктор технических наук Юлия Юшина заявила, что штамм кишечной палочки Escherichia coli O157 может оказаться в любых продуктах, которые не прошли дополнительную термическую обработку.

Микробиолог предупредила, что кишечная палочка может находиться в йогуртах, роллах и гамбургерах

В качестве примера таких продуктов эксперт привела йогурты, сыры, роллы и гамбургеры. Ещё кишечную палочку возможно обнаружить в овощах и фруктах, добавила специалист.

Как сообщает Газета.Ru, собеседница издания сказала, что тепловая обработка позволяет уничтожать вредные микроорганизмы. Зачастую они находятся в продуктах животного происхождения, отметила Юшина.

"Для них лучше иметь отдельную доску, тщательно мыть её с мылом", — предупредила микробиолог.

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Смертельные овощи
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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