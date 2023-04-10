Доктор технических наук Юлия Юшина заявила, что штамм кишечной палочки Escherichia coli O157 может оказаться в любых продуктах, которые не прошли дополнительную термическую обработку.
В качестве примера таких продуктов эксперт привела йогурты, сыры, роллы и гамбургеры. Ещё кишечную палочку возможно обнаружить в овощах и фруктах, добавила специалист.
Как сообщает Газета.Ru, собеседница издания сказала, что тепловая обработка позволяет уничтожать вредные микроорганизмы. Зачастую они находятся в продуктах животного происхождения, отметила Юшина.
"Для них лучше иметь отдельную доску, тщательно мыть её с мылом", — предупредила микробиолог.
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