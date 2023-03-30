В Екатеринбурге в сыром мясе обнаружены бактерии кишечной палочки

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы в ходе исследования обнаружили в двух полутушах свинины вредные микроорганизмы, а именно кишечную палочку и протей. Мясо планировали реализовать.

Как сообщает tagilcity.ru, теперь предприятию, которое поставляет данную свинину, необходимо принять все меры по безопасности продукции. При обнаружении протея мясо считается загрязнённым, и продукт быстро портится.

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