В Екатеринбурге в сыром мясе обнаружены бактерии кишечной палочки

В Екатеринбурге специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы в ходе исследования обнаружили в двух полутушах свинины вредные микроорганизмы, а именно кишечную палочку и протей. Мясо планировали реализовать.
Как сообщает tagilcity.ru, теперь предприятию, которое поставляет данную свинину, необходимо принять все меры по безопасности продукции. При обнаружении протея мясо считается загрязнённым, и продукт быстро портится.
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